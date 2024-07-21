ضربة موجعة لـ كولر في الاهلي قبل موقعة بيراميدز

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضربة موجعة جديدة قبل مباراة بيراميدز في الدوري.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره بيراميدز مساء غدا الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأثبتت الفحوصات انتهاء موسم محمود متولي مدافع الاهلي بسبب الإصابة، ليعد اللاعب الرابع الذي يغيب حتى نهاية الموسم.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في الاهلي، أن المدافع محمود متولي سيغيب عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم لإصابته في العضلة الضامة.

وانضم متولي إلى قائمة المصابين في القلعة الحمراء، ليعد اللاعب الرابع الذي سيغيب حتى نهاية الموسم للإصابة، بعد الثلاثي علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

ويغيب التونسي علي معلول عن الاهلي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس، وعمرو السولية للإصابة بتمزق في عضلة السمانة، وأحمد عبد القادر للإصابة في أربطة الركبة.