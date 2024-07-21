"الراتب حسم الصراع".. أحمد حجازي يصل السعودية للتوقيع لهذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، وصول أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية لإتمام التعاقد مع فريقه الجديد.

وأنهى أحمد حجازي مشواره مع فريق اتحاد جدة السعودي، وسيخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أحمد حجازي وصل إلى السعودية خلال الساعات الماضية لإتمام انتقاله لفريق نيوم الذي ينشط في الدرجة الأولى (دوري يلو)".

وأوضح: "فريق الخلود حاول جاهدا ضم حجازي إلا أن الجانب المادي من نيوم حسم الموقف لصالحه، حيث سيحصل على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في نادي اتحاد جدة".

وأتم تصريحاته: "جدية نادي نيوم منذ البداية في التعاقد مع حجازي كانت من أسباب حسم الصفقة".

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