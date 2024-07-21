"تم العثور على الجثمان".. وفاة لاعب الكهرباء للتجديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:



أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وفاة لاعب لاعب الكانوي والكياك بنادي الكهرباء للتجديف محمد عمرو مصطفى بعد العثور على جثمانه في نهر النيل.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن الوزير أشرف صبحي قد وجه اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات.



وكان الاتحاد المصري لرياضة الكانوي والكاياك، قد أعلن فقدان محمد عمرو مصطفى، لاعب نادي الكهرباء، عقب تعرضه لحادث.

وأشار الاتحاد في بيانه يوم أمس إلى أنه تم العثور على قارب ومجداف اللاعب، ولكن حتى لم يتم العثورعليه نهائياً، لمزيد من التفاصيل... اضغط هنا

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