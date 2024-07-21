الوفد في المغرب.. شبانة يكشف تفاصيل اقتراب الأهلي من صفقة الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة بعضا من كواليس مفاوضات الأهلي مع نادي سوتشي الروسي لضم الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

وقال شبانة خلال برنامجه الإذاعي، أن الأهلي توصل لاتفاق مع النادي الروسي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع نية البيع كما تم الاتفاق على المقابل المادي للإعارة.

وأكمل شبانة بأن النادي الروسي يرغب في التخلص من اللاعب حاليا بعدما رفض الرد على اتصالاتهم خلال الأيام الماضية.

وأتم شبانة تصريحاته، بأن هناك موفد من النادي الأهلي حاليا للتفاوض مع اللاعب على بنود تعاقده قبل التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة التي يعتبرها مسئولي الأحمر صفقة الموسم في ظل الاحتياج الشديد لحل أزمة الظهير الأيسر.

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