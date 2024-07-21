وكيله: كريستو لم يكن سعيدًا بوضعه في الأهلي.. وسترون مستواه الحقيقي مع الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جون مارك، وكيل أعمال محمد الضاوي "كريستو"، إن الأخير لم يكن سعيدًا بوضعه في الأهلي؛ حيث كان لديه طموحات لتحقيق إنجازات.

وأضاف وكيل كريستو في تصريحات للقناة الأولى، مساء السبت:"أعرف ما يدور في ذهن كريستو وهو لم يكن سعيدًا بالوضع في الأهلي، كان لديه طموحات في موسمه الأول بتحقيق إنجازات ولكن فجأة لم يكن جزءًا من الفريق ولكنه سينجح مع الصفاقسي وسترون كريستو الحقيقي في الموسم الجديد".

وتابع وكيل اللاعب التونسي:"كريستو يحب الأهلي كثيراً والنادي يتمسك به ونتواصل مع الأهلي دائمًا رغم أن الظروف كانت صعبة وهو الآن بالصفاقسي لخوض تحدي جديد ودعونا نرى ماذا سيحدث في المستقبل وأحترم قرار المدير الفني والنادي الأهلي ويجب علينا أن نذهب في طريقنا، هذه هي مرحلة جديدة في حياة اللاعب".

وأتم جون مارك تصريحاته بقوله:"اللاعب كان لديه عدة عروض ولكنه فضل العودة إلى بلاده وتم الاتفاق على إعارته لمدة موسم".

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