رد حاسم من اتحاد الكرة اليد على أزمة محمد عدلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عمرو صلاح، عن أزمة حمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد بعد خروجه عبر مقطع فيديو يُعلن أنه رغبته الأولى هي الانتقال للزمالك وليس الأهلي الذي أعلن إتمام صفقة ضمه.

وقال أمين صندوق اتحاد كرة اليد، لقناة صدى البلد مساء السبت:" لا نُدار عن طريق السوشيال ميديا ولكن بشكل مؤسسي، ونتعامل بخطابات رسمية وحتى الآن لم يصلنا أي شيء بخصوص محمد عدلان سواء من نادي الأهلي أو الزملك".

وتابع عمرو صلاح:"حال إرسال النادي (آ) الاستغناء الخاص بلاعبه إلى النادي (ب) أصبح من حقه ولكن إذا أرسل النادي (أ) الاستغناء إلى النادي (ب) وثُبت توقيع اللاعب إلى النادي (ج) سيتم إيقافه لحين التحقيق في الواقعة ودراسة قانونية الأوراق المُقدمة".

وأردف أمين صندوق اتحاد كرة اليد:"إذا أرسال النادي (آ) الاستغناء الخاص باللاعب إلى النادي (ب) ولكن اللاعب لا يريد إتمام التعاقد يُصبح النادي (آ) مسؤولاً عن حل الأزمة إما بإقناع اللاعب بشكل ودي أو باتخاذ قرار آخر بحق لاعبه بشأن مسألة القيد"

وأتم صلاح تصريحاته بقوله:"بعد إيقاف اللاعب للتحقيق في الواقعة، إذا ثبت توقيعه لنادٍ غير النادي الذي حصل على الاستغناء الخاص به، يُعاقب بالإيقاف مدة قد تصل إلى سنة مع تغريمه ماليًا".

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