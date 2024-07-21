شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف لليوم السابع حقيقة فسخ عقد الجزائرى غيلاس قناوى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة فسخ الجزائري غيلاس قناوي تعاقده مع الفريق البورسعيدي من طرف واحد، وانضمامه لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، في ظل تواجد اللاعب حالياً بالجزائر.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن غيلاس قناوي عاد إلى بلاده بمعرفة الجهاز الفني ومجلس الإدارة لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالخدمة العسكرية بالجزائر.

وأضاف المصدر، أن اللاعب عقده مستمر مع النادى لمدة موسمين، بخلاف الموسم الجاري، ولم يتم الحديث عن فسخ التعاقد مطلقاً.

وفى السياق ذاته، يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي المصري نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة والنصف مساءً، في اللقاء الذي يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول من الدوري، قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً .