شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بهذا الثلاثى لغلق منطقة المناورات أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 01:35 م

يستعين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، بالثلاثى إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق لقيادة خط وسط المارد الأحمر فى مباراة بيراميدز بالدوري.

وشارك مروان عطية أساسياً في مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، فيما جلس أكرم توفيق على دكة البدلاء، بينما حصل إمام عاشور على راحة من المباراة لمواجهة ضغط المباريات.

ويرغب كولر في الدفع بالثلاثى لغلق منطقة المناورات أمام بيراميدز لتعزيز فرص الأهلى في تحقيق فوز مهم غداً.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.