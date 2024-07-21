شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكانوى لليوم السابع: تأجيل دفن جثمان محمد عمرو انتظارا لتحقيقات النيابة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن شويتة، رئيس اتحاد الكانوى والكياك ، أن اللاعب الغارق محمد عمرو مصطفى، والذى تم العثور على جثمانه اليوم، لم يتم دفنه أو تحديد موعد الدفن أو العزاء حتى الآن.

وقال شويتة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب لن يتم دفنه إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتى تتولى التحقيق فى ملابسات الوفاة، بعد العثور على الجثمان صباح اليوم.

ونعى اتحاد الكانوى والكياك اللاعب محمد عمرو مصطفى، متمنيا أن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

من جهته تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة، فى وفاة محمد عمرو مصطفي نادي الكهرباء للتجديف، بعد العثور على جثمانه، بعد حادث غرقه خلال تدريبات أمس، السبت، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات.