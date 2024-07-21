شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مباراة جمعت الزمالك والداخلية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الداخلية باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

التقى الزمالك مع الداخلية في 18 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 14 فوز وتعادل في 4 لقاءات ولم يعرف الخسارة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 11.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والداخلية بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

وفي المقابل، طالب عيد مرازيق، المدير الفني للداخلية، لاعبيه بخوض لقاء الزمالك بتركيز لتحقيق نتيجة إيجايبة رغم صعوبة موقفهم في جدول المسابقة حيث أصبح الفريق المرشح الأول للهبوط لدوري المحترفين بالقسم الثانى.