شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حرس الحدود ينتزع بطولة السوبر من أنياب الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

انتزع فريق حرس الحدود كأس السوبر المصرى من أنياب الأهلي بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الكلية الحربية فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2009 .

وتناوب أحمد حسن مكي (5) وأحمد عبد الغني (57) على تسجيل أهداف الفريق الفائز، وسط عجز مهاجمي الأهلي عن هز شباك بطل كأس مصر، وبهذا الانتصار حقق حرس الحدود لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه منذ انطلاقها عام 2001.

ونجح المدير الفني لحرس الحدود طارق العشري وقتها فى انتزاع البطولة من أنياب حسام البدري مدرب الاهلى أنذاك.

وكانت هذه البطولة هى الثانية فى تاريخ حرس الحدود بعد الفوز بكأس مصر موسم 2008 / 2009، في الوقت ذاته خسر الأهلي أول بطولة في عهد المدير الفنى حسام البدرى الذى تولى قيادة الفريق الأحمر وقتها خلفا للبرتغالى مانويل جوزيه.