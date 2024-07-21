شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على اختبارات الكرة النسائية فى سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اختبارات نادى سيراميكا لفريق كرة القدم النسائية في نادى النادى شيراتون للموسم الرياضى 2024 - 2025، على كل المراحل السنية، إقبالا كثيفا من أجل الانضمام للفريق.

واستقر اتحاد الكرة على فتح باب القيد أمام أندية الكرة النسائية في الأول من أغسطس المقبل، لتسجيل القوائم على مرحلتين، على أن تنطلق المسابقات في الشهر التالي مباشرة.

وبدأت الأندية المصرية في الأيام الأخيرة وفي مقدمتها -الأهلي والزمالك- في انشاء فرق للكرة النسائية وفقا لاشتراطات الاتحاد الإفريقي، حيث أجرت بعض الأندية اختيارات لتشكيل فريق، بينما أعلنت فرق أخرى عن أجهزتها الفنية الجديدة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف” عن شروطه للمشاركة في البطولات المختلفة للكرة النسائية، التي تنظم من طرفه وفي مقدمتها بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري في النسخة الثانية.



اختبارات نادى سيراميكا



اختبارات نادى سيراميكا