شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد كهربا لدكة البدلاء ويستعين بـ"تاو" فى تشكيل الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 02:18 م

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، إعادة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لدكة البدلاء فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، لإعادة الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة خط الهجوم الأحمر.

وشارك كهربا أساسياً فى مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، فيما شارك وسام أبو علي بديلا فى اللقاء وأهدر ركلة جزاء.

ويرغب كولر فى الدفع بوسام أبو على أساسياً في مباراة الأهلى وبيراميدز للاستفادة من تألق اللاعب هجومياً هذا الموسم، وتسجيله 10 أهداف، فضلاً عن تفوقه فى لقاء الفريقين الأخير ورغبته في زيادة رصيده من الأهداف لحسم لقب هداف الدوري.

واستقر كولر على استمرار بيرسى تاو فى التشكيل الأساسى بمباراة بيراميدز، بعدما شارك أساسياً أمام الألومنيوم بعد تعافيه من الإصابة واستعادة فورمته الفنية والبدنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بـ جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل 51 هدفا وتلقت شباكه 20.