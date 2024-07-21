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شاهد منتخب المصارعة بالملابس الرسمية قبل أولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 21 يوليو 2024 02:18 م

تستعد بعثة منتخب المصارعة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسس المقبل، وتشارك البعثة بقائمة تضم 11 لاعبا.

والتقطت البعثة صوراً بالملابس الرسمية قبل السفر إلى باريس، والتقطت الصور فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم قائمة المنتخب فى الأولمبياد كلا من، جمال عبد الناصر، عمرو رضا، مصطفى الدرس، ندى مدنى، ضياء كمال، مؤمن أحمد، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، محمود خالد، ومحمد على.

 

منتخب المصارعة 1
كيشو لاعب منتخب المصارعة

 

منتخب المصارعة بالملابس الرسمية
محمود خالد بالملابس الرسمية

 

محمد مصطفى
محمد مصطفى

 

منتخب المصارعة قبل السفر إلى باريس
محمود خالد لاعب منتخب المصارعة قبل السفر إلى باريس

 

جانب أخر من بعثةالمصارعة
كيشو

 

عبد اللطيف منيع
عبد اللطيف منيع

 

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.

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