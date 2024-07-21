شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منتخب المصارعة بالملابس الرسمية قبل أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة منتخب المصارعة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسس المقبل، وتشارك البعثة بقائمة تضم 11 لاعبا.

والتقطت البعثة صوراً بالملابس الرسمية قبل السفر إلى باريس، والتقطت الصور فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم قائمة المنتخب فى الأولمبياد كلا من، جمال عبد الناصر، عمرو رضا، مصطفى الدرس، ندى مدنى، ضياء كمال، مؤمن أحمد، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، محمود خالد، ومحمد على.



كيشو لاعب منتخب المصارعة



محمود خالد بالملابس الرسمية



محمد مصطفى



محمود خالد لاعب منتخب المصارعة قبل السفر إلى باريس



كيشو



عبد اللطيف منيع

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.