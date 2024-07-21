شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الداخلية الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره الداخلية فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 28 مباراة، حقق 16 فوزاً وستة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات، وسجل لاعبوه 46 وتلقت شباكه 22 هدفاً وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لتصحيح مسار فريقه فى جدول الدوري باستعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع بلدية المحلة بالجولة الأخيرة للمسابقة متسلحاً بتأهله لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بتخطى عقبة بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور.

ويواصل جوميز فى مباراة الليلة الاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الاخيرةللوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

ويجهز جوميز كلاً من سيف الدين الجزيرى ومحمود شيكابالا للعودة والمشاركة في المباريات بعد شفائهما من الإصابة، إلا أن جوميز يرغب في عدم التعجل فى عودة أي لاعب مصاب ويخضع للتأهيل، خاصة أن الفريق فقد المنافسة على لقب الدورى ومن الأفضل حصول كل لاعب على الفترة الكافية من التأهيل.

وشهدت مباراة بروكسى في كأس مصر عودة أحمد فتوح بعد غياب طويل، وشارك اللاعب بشكل أساسى مع فريقه، كما شارك عمر جابر ونبيل عماد دونجا بعدما كان منحهم المدرب راحة من مواجهة بلدية المحلة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.