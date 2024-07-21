شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية وقياسات بدنية للاعبين استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، اليوم الأحد، معسكره التدريبى استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

واختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبى فى الفترة من 21 الى 30 يوليو الجارى، لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب والوقوف على الحالة الفنية للعناصر الخبرة واللاعبين الجدد قبل ارسال القائمة النهائية التى ستشارك فى البطولة.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من: عبد العزيز صباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدى، يوسف مرتضي. واللاعبين هم: مصطفي سمير، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد، عبد الرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، كريم سيد، محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو، الحسينى طة، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح، عبد الرحمن حميدو، محمد السيد صنارة، والسيد حمدى قابو.

ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية وطبية تحت اشراف الجهاز الطبى خلال المعسكر التدريبى للاطمئنان على الصحة العامة لجميع اللاعبين ، وهناك اهتمام كبير من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومحمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية بتوفير كافة الإمكانيات لإعداد المنتخب بشكل قوى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية القادمة،والمنافسة بقوة على لقبها بعدما حل وصيفاً فى البطولة الأخيرة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ،محمد فوزى مدرب حراس المرمى ،الدكتور محمد أكمل طبيبا ،عباس حسانين المدلك ،مؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مسئول المهمات.