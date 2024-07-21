شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكشف حقيقة إلغاء قاعدة الرباعى الاحتياطى فى قائمة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مسئولو منتخب مصر الأولمبى على الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن إلغاء قاعدة اللاعبين الاحتياط الأربعة فى أولمبياد باريس، على أن يصبح بإمكان المدرب الاستعانة بجميع اللاعبين الـ22 خلال مباريات كرة القدم التي تنطلق الأربعاء المقبل.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أنه لا صحة لهذه الأنباء، ولم يتلق المنتخب أى مخاطبات أو تعليمات رسمية مؤكدة بهذا الشأن من الاتحاد الدولى لكرة القدم أو اللجنة الأولمبية الدولية.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على وضع الثنائي محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، ومحمد مغربي لاعب نادي سموحة ضمن الرباعي المتواجد في القائمة الاحتياطية للقائمة التي تشارك في الأولمبياد.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.