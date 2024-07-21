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وكيل كريستو : الصفاقسي يملك حق شراء بصفة نهائية

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جون مارك وكيل محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الاهلي المنتقل حديثا إلى الصفاقسي التونسي ، على عن كواليس رحيل اللاعب عن الأحمر والتحديات المقبلة التي تواجهه.


وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد:

- كريستو كان يملك العديد من العروض من العديد من البلاد وليس تونس فقط، ولكن رغبة اللاعب حددت انتقاله إلى الصفاقسي.

- اللاعب لديه قصة صعبة في مصر خلال الفترة الماضية، لذلك كنا نريد حصوله على فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي وكنا نريده أن يلعب ويكون انتقاله للصفاقسي بداية جديدة.

- هناك بند شراء نهائي في عقد كريستو بين الأهلي والصفاقسي وفي النهاية قرار شرائه بشكل نهائي يعود إلى الصفاقسي التونسي في النهاية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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