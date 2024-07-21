اجتماع تنسيقي للمنتخب الأوليمبي استعدادا للقاء الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - عقد بيدرو المنسق العام للمجموعة الثالثة اجتماعا تنسيقيا مع الجهاز الإداري والإعلامي للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم تحضيرا لبدء منافسات المجموعة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ..وتضم المجموعة الثالثة منتخبات : مصر وإسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان ، وتنطلق المنافسات بإقامة الجولة الأولى يوم الأربعاء المقبل حيث يلتقي الفراعنة مع الدومينيكان فى مدينة نانت وإسبانيا مع أوزبكستان فى باريس .

حضر الاجتماع محمود حرب مدير المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي واحمد ايهاب الإداري، وشهد الاجتماع مناقشات ومباحثات حول شئون المنتخب وأسفر عن إقامة تدريب الفراعنة يوميا الساعة السادسة مساء نفس موعد المباراة الأولى، وفتح التدريب لوسائل الإعلام 15 دقيقة قبل التدريب الختامي يوم الثلاثاء مع السماح للمدرب وثلاثة لاعبين باجراء مقابلات اعلامية مع مختلف وسائل الاعلام مع ضرورة تواجد المدير الفني أو المدرب المساعد فى مؤتمر صحفي يجري قبل المباراة بساعة .. وكذلك الوصول قبل المباراة بساعة ونصف الساعة وبدء التسخين قبل المباراة بنحو 50 دقيقة