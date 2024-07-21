تومي سيتفورد: فخور بانتقالي لـ اَرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - علق تومي سيتفورد، حارس مرمى اَرسنال الجديد، على انتقاله للجانرز خلال الساعات القليلة الماضية، قادمًا من أياكس الهولندي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد سيتفورد عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، على أنه فخور بالانتقال للجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيتفورد: "بالتأكيد، أنا فخور للغاية بإعلان انتقالي إلى اَرسنال، وأكثر فخرًا لأنني أستطيع الآن أن أطلق على نفسي لقب المدفعجي".

وأضاف حارس مرمى اَرسنال الجديد: "بالطبع، أتطلع إلى مزيد من التطوير في هذا النادي الرائع، أولًا هي جولتنا التحضيرية للموسم في أمريكا، لا استطيع الانتظار للبدء".

الجدير بالذكر أن سيتفورد قام بتمثيل المنتخب الإنجليزي من سن 16 عامًا وحتى 20 عامًا، كما أنه قدم مستويات كبيرة مع أياكس الهولندي، مما جعل مسؤولي اَرسنال يُسارعون في التعاقد معه.