حجازي ينتقل إلى نيوم السعودي.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي نيوم السعودي اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع الدولي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومنتخب مصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأنضم حجازي إلى صفوف نيوم الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما بات خارج حسابات نادي اتحاد جدة في الموسم الجديد.

أشار نادي نيوم عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي "أكس"، أن حجازي بات لاعبا في نادي نيوم الرياضي.

ويسعى نادي نيوم للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم بعد المقبل، ويقيم الفريق الكروي معسكرا في تركيا من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وبدأ نادي نيوم معسكره في تركيا في 14 يوليو الماضي، ويستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

