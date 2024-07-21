تشكيل المقاولون والمصري البورسعيدي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر له بعد قليل في الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.



تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة المقاولون العرب:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: أمادو با، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فصيل، محمد الشامي.

في خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

في الدفاع: أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروقا، أحمد علاء

في الوسط: محمد مجلي، أفولوا، محمد عنتر

في الهجوم: محمد سالم، عمر سافيولا، جواكيم أوجيرا

