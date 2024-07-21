أحمد حجازي يوجه رسالة لـ اتحاد جدة بعد الانضمام لـ نيوم

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السابق ونيوم الحالي، رسالة لمجلس إدارة العميد وجماهير النادي السعودي، بعد الرحيل عن صفوف النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب حجازي رسالة شكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا و"إكس" حاليًا، حيث قال: "اتوجه بالشكر لمجلس اداره نادي الاتحاد السابق و جميع الأعضاء و جميع المدربين و الاجهزه الفنيه و الاجهزه الاداريه و الجهاز الطبي ".

وتابع: "الشكر موصول لمجلس الاداره الحالي و اتمني لهم التوفيق".

وأختتم حجازي رسالته: "اشكر بشكل خاص جميع العاملين في النادي الناس دي بتشتغل بحب و اخلاص للنادي قبل اي شئ".

الجدير بالذكر أن حجازي نجح في تحقيق عدة بطولات مع اتحاد جدة خلال فترة تواجده مع العملاق السعودي، والتي جاءت على رأسها بطولة الدوري خلال موسم 2022/2023.