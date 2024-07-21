الاهلي يزف أنباء سارة لجماهيره قبل مباراة بيراميدز في الدوري

زف مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب أنباءً سارة لجماهيره قبل مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري المصري غدا الاثنين.

وسيلاقي الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي نظيره بيراميدز مساء غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وكتب النادي الاهلي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة “اكس”: “سلمت إدارة النادي صباح اليوم، شركة «تذكرتي» شيكًا بالقيمة المالية الكاملة لتذاكر جماهير القلعة الحمراء فئة الدرجة الثالثة، في مباراة بيراميدز، التي تقام على ملعب الدفاع الجوي غدا”.

أضاف البيان: “جاء ذلك وفق قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبل أيام بتحمل قيمة التذاكر، للتخفيف عن الجماهير، بعد الإعلان عن الأسعار من جانب بيراميدز صاحب حقوق المباراة”.

وأوضح: “كما قام النادي بإرسال خطاب إلى شركة تذكرتي اليوم، يطلب فيه إعادة ثمن تذاكر مباراة القمة الأخيرة التي لم تقم إلى جماهير طرفي اللقاء الذين قاموا بالحجز، بالخصم من مستحقات النادي الاهلي لدى الشركة”.

ووجهت القلعة الحمراء الشكر إلى «تذكرتي» والقائمين عليها لتعاونها في كل الأمور وتفهم مسؤوليها وحرصهم الشديد على الصالح العام بما يحقق مصلحة كل الأطراف، ويساعد على الاستقرار، وشرف المنافسة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.