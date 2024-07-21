اخبار الرياضه

تعثر المفاوضات.. عواد غاضب في الزمالك وجوميز يحدد ثنائي بديل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعيش محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، حالة من الغضب، بسبب عدم الوصول لاتفاق لتجديد عقده حتى الآن.

وينتهي عقد محمد عواد مع نادي الزمالك بنهاية الشهر الجاري، ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وأكد مصدر داخل النادي أن محمد عواد غير راضٍ عن عرض الزمالك المقدم له للتجديد، بعد الجلسة التي جمعته في الأيام الماضية بمسؤولي النادي.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك عرض على عواد التجديد مقابل مبلغ 8 ملايين بدلًا من 15 مليون في الموسم الواحد، وهو ما لم ينل إرضاء الحارس.

وأتم المصدر أن جوزيه جوميز حدد البدائل تحسبا لرحيل الحارس حيث يرصد التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي.

اقرأ أيضا:

"مبيردش عليهم".. نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عدلان ويطالب الأهلي بالتنازل عنه

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية بالدوري

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا