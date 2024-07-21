"سأظل وعائلتي مشجعون".. أحمد حجازي يودع اتحاد جدة بعد الانضمام لنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع المدافع المصري الدولي أحمد حجازي نادي اتحاد جدة بعد الانضمام لنادي نيوم السعودي الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية في بلاده.

وكتب أحمد حجازي، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"جماهير نادي الاتحاد الغالية شكراً لكم على المساندة والدعم الدائم في الأوقات الصعبة قبل الانتصارات والبطولات من أول يوم لي في النادي واستقابلكم لي و لعائلتي وأنا شعوري إني واحد منكم شكراً لكم على كل شيء، أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد السابق و جميع الأعضاء و جميع المدربين و الأجهزة الفنية و الأجهزة الإدارية والجهاز الطبي، الشكر موصول لمجلس الإدارة الحالي وأتمنى لهم التوفيق وأشكر بشكل خاص جميع العاملين في النادي الناس دي بتشتغل بحب و إخلاص للنادي قبل أي شيء".

وتابع اللاعب المصري:"فخور بأني كنت جزءً من تاريخ هذا النادي العريق و كابتن له في تحقيق بطوله الدوري و السوبر في واحدة من أفضل لحظات في تاريخي بحضوركم و تشجيعكم ودائماً سيكون النادي في أمان بدعمكم و حضوركم و تواجدكم مع الفريق كما تفعلون دائماً".

وأتم صاحب الـ 33 عاماً بيانه بقوله:"إلى اللقاء سأظل أنا وعائلتي دائمًا مشجعين للنادي في كل الأوقات و شكراً لكم على رسائل التي أظهرت محبتكم و تقديركم، زملائي اللاعبين عشنا أوقات صعبه و لكن دائماً كنا فريق وأخوه و عدنا بانتصارات و بطولات شكراً لكم علي كل شيء وسعيد أني لعبت مع كل واحد فيكم و أتمني لكم جميعاً التوفيق".

وكان أحمد حجازي قد انضم لصفوف الاتحاد في موسم 20/21 على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي قبل أن يتم شراء عقده بصورة رسمية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 33 عامًا في الموسم الماضي مع اتحاد جدة بـ 21 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً خلال 1876 دقيقة لعب.

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