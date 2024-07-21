مدرب دجلة يتولى 2005.. الخليج 365 يكشف التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي في الموسم الجديد

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365، أن التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي الذي تم اعتماده من قبل لجنة التخطيط للكرة يضم وليد سليمان رئيسا للقطاع وبدر رجب مديراً فنيا ومحمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع.

وأوضح المصدر أن عبدالباقي جمال المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة وغزل المحلة سيتولي منصب المدير الفني لفريق الشباب مواليد 2005، وعبدالحميد حسن ميدو سيتولي منصب المدير الفني لفريق 2007 ومحمد حسن مديرا فنياً لفريق 2008 ومحمد عبدالوهاب مدير فنيا لفريق 2009 وأسامة زكي مديرا فنياً لفريق 2010 وتامر حفني مديرا لقطاع البراعم بالنادي.

وأتم المصدر: "القطاع أنهى كافة التفاصيل الخاصة بخوض 5 فرق معسكر خاص في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية يستمر لمدة أسبوع استعدادا للموسم الجديد".

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