إجراء رسمي جديد من الأهلي بشأن تذاكر مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي إرساله خطابًا إلى شركة تذكرتي بخصوص تذاكر مباراة فريقه أمام الزمالك التي لم يخوضها الأخير.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أنه طالب شركة تذكرتي بإعادة ثمن تذاكر مباراة القمة الأخيرة التي لم تقم إلى جماهير طرفي اللقاء الذين قاموا بالحجز وذلك بالخصم من مستحقات النادي الأهلي لدى الشركة.

وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة الدور الثاني أمام النادي الأهلي، التي كان من المقرر إقامتها يوم 25 يونيو الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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