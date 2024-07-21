"نقشت اسمك بحروف من ذهب".. اتحاد جدة يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد حجازي بعد رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه نادي اتحاد جدة رسالة وداعية مؤثرة، للاعب الفريق السابق أحمد حجازي، الذي رحيله عن الفريق بشكل رسمي إلى نادي نيوم السعودي.

وأعلن نادي نيوم السعودي، تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري أحمد حجازي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

وكتب نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "كسبت محبتنا منذ اليوم الأول لك في نادينا، وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية وإصرارك على الفوز".

وأضاف: "فقد نقشت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ نادينا وقبل ذلك في قلوبنا".

وتابع: "ستظل صورتك وانت تقف حاجزاً أمام الخصوم وترفع البطولات حاضرة في ذاكرتنا، وسيبقى صوت توجيهك وبث الحماس في زملائك نغمة نطرب بها".

وواصل: ""شكرا أحمد حجازي على كل ما قدمته لهذا القميص ولهذا الجمهور ولهذا النادي، شكرا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكرا من أعماق قلوبنا جميعا لك".

وأكمل: "اليوم لا نودعك، بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريباً في مدرج الذهب".

واختتم: "ليس وداعا بل نراك بخير قريبا في مدرج الذهب".

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