شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري والمقاولون العرب فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون اللعرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد باستاد برج العرب.

وضم التشكيل الأساسى كلاً من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

كما أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروقا نور الدين، أحمد علاء محمد مجلي، معز أفولو، محمد عنتر، جواكيم أوجيرا، عمر سافيولا، ومحمد سالم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 28 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 8 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.