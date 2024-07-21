شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الجمباز وموعد السفر للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أبطال منتخب مصر للجمباز للسفر إلى عاصمة النور باريس للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، حيث يشارك الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب أمين بـ 9 لاعبين ولاعبات.

في الجمباز الفني عمر العربي وجني محمود، وفي الجمباز الإيقاعي يضم الفريق: علياء حازم، جوهاره طارق، أمينة صبيح، فريدة عادل، عبير مدحت، لمار عاصم ، وفي الترامبولين اللاعبة ملك حمزة.

والتقط نجوم منتخب مصر للجمباز صورًا جماعية تذكارية بالملابس الرسمية لبعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ، ويغادر منتخب مصر للجمباز الي باريس علي دفعتين الاولي يوم الثلاثاء 23 يوليو وتضم اللاعبين جني محمود التي تخوض المنافسات يوم 28 يوليو ،وعمر العربي ويلعب يوم 27 وملك حمزة التي تخوض منافسات الترامبولين 2 أغسطس.

والمدربين:

جمال مطر وزكريا غالب واحمد سعيد بالإضافة إلى المهندس أحمد طلعت نائب رئيس اتحاد الجمباز والدكتور محمد علي رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للجمباز ،وتغادر الدفعة الثانية لباريس 5 أغسطس المقبل وتضم منتخب الجمباز الإيقاعي عاليا صالح فى منافسات الفردي والفريق الجماعي يضم جوهاره الديب وامينة صبيح وفريدة حسين ولمار بحيري وعبير رمضان .

المدربين: ميار رجب ونهي حسام والمهندسة ياسمين سمير عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.