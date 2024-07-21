شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة العتبانى تظهر للمرة الأولى فى مباريات الزمالك الليلة أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 05:36 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الداخلية باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك ضد الداخلية للحكم محمد العتباني، ويعاونه رجل محمد ومصطفى حسين، ومحمود منصور حكم رابع ،بينما يتواجد على تقنية الفيديو طارق مجدي ويعاونه هاني خيري.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يدير فيها العتباني مباراة لنادي الزمالك هذا الموسم فى جميع المسابقات.

الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 26 مباراة خاضها الفارس الأبيض، بينما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 30 مباراة.