شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 05:45 م

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عودة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لحماية العرين الأحمر في مباراة بيراميدز بالدوري، حيث حصل محمد الشناوى على راحة فى مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، وشارك بدلا منه مصطفى شوبير.

ويرغب كولر فى إعادة الشناوى لحماية عرين الأهلى أمام بيراميدز للاستفادة من خبراته الكبيرة لحسم اللقاء لصالح المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.



مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفا وتلقت شباكه 20.