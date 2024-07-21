يوفنتوس يرفض طلب تشيلسي بشأن موهبته

ياسر رشاد - القاهرة - يرفض نادي يوفنتوس بيع موهبته الشاب، كينان يلدز بعدما حاول نادي تشيلسي التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي 2024.





أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي تشيلسي أجرى استفسارا مع يوفنتوس لمعرفة إمكانية شراء عقد كينان ليدز في الميركاتو الصيفي لكن رد النادي الإيطالي كان سريعا وحاسما.

أكد نادي يوفنتوس أنه يرفض فكرة التخلي عن يلدز أو مناقشة الأمر، في الميركاتو الصيف يالحالي، حيث يعتبر اليوفي اللاعب موهبة رائعة ولا تمس.

وتابعت التقارير أن يوفنتوس يعمل على رفع راتب اللاعب الشاب يلدز، إلى ما يقارب لـ مليون و200 ألف يورو سنويا، أي زيادة أكثر من 3 أضعاف راتبه الحالي مع الفريق.

لكن اللاعب التركي طلب من مسؤولو يوفنتوس رفع راتبه لـ 2 مليون يورو بشكل سنوي للموافقة على تجديد عقده لموسمين آخرين، لينتهي في عام 2029.

ولعب يلدز مع يوفنتوس في الموسم الماضي في 39 مباراة في كافة البطولات المختلفة، وأحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

