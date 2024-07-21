رضا شحاته مديراً فنياً للسكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس النادي مؤتمراً صحفياً مساء أمس السبت، بمقر النادي بمدينة نصر، لتقديم رضا شحاتة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم ، فى حضور اعضاء مجلس الاداره المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس مجلس الإدارة ، والدكتور محمد عباس و الحاج عبد الفتاح فكري ، و الدكتور حاتم حسن ، و الأستاذ عبد الرحمن مرزوق أعضاء مجلس الإدارة و الدكتور سيد عيسى رئيس قطاع الكرة واللواء حسام السيسي المشرف العام على الكرة والمهندس عرفة مزيرق الراعي الرسمي لقطاع الكرة والأستاذ عبد الناصر زيدان المستشار الإعلامي للنادي.

في بداية.. تحدث الأستاذ عبد الناصر زيدان أحب أوجه الشكر لسيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة والدكتور محمد حسين رئيس مجلس الإدارة والدكتور سيد عيسى رئيس قطاع الكرة واللواء حسام السيسي المشرف العام على كرة القدم .

أكد الدكتور محمد حسين رئيس النادي و مجلسه أنهم يتقدمون بالشكر لسيادة الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والصناعة، علي موقفه الداعم بإستمرار لنادي السكة الحديد وأن هناك تكاتف بين المجلس والقيادة التنفيذية ـ وراعي الفريق ، وبين الكابتن رضا شحاتة المدير الفني وجهازه ، من أجل تحقيق هدف واحد ، وهو الصعود للدوري الممتاز.

وتحدث الدكتور سيد عيسى رئيس قطاع الكرة بأن هذا الموسم موسم صعود بوجود راعي للقطاع الكرة الفريق الأول وقطاع الناشئين وهدفنا الصعود وعودة السكة الحديد لوضعها الطبيعي هو الدوري الممتاز.

وتحدث اللواء حسام السيسي عن دعم معالي وزير النقل سيادة الفريق كامل الوزير وعن التعاون مع مجلس الإدارة والراعي المهندس محمد لصعود الفريق للدوري الممتاز .

وتحدث المهندس عرفة مزيرق الراعي الرسمي للفريق عن طموحنا مع السكة الحديد ملوش حد والروح والإيد الواحدة هي اساس الصعود للممتاز وهدفنا عودة السكة الحديد لمكانة الطبيعي هو الممتاز واحنا تحت امر النادي وباذن الله مع الكابتن رضا شحاتة والصفقات الجديدة هتكون في حتة ثانية.

و أكد رضا شحاتة المدير الفني الجديد ، أنه سعيد بتواجده في نادي السكة الحديد ، أقدم وأعرق نادي في الشرق الأوسط ، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ، والعمل الآن يتطلب العمل ليلا ونهارا .

أضاف رضا شحاتة أنه منذ توقيع العقد مع نادي السكة، حريص على التواجد داخل النادي من الصباح حتى المساء ، ويلتقي بكافة اللاعبين للفريق .

كما أكد رضا شحاتة أنه خلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن باقي الجهاز الفني من خلال الصفحة الرسمية لنادي السكة الحديد.