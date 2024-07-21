رئيس نيوم بعد التعاقد مع حجازي: فخورين بضمه

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب معاذ العوهلي، رئيس نادي نيوم السعودي، عن سعادته بعد التعاقد مع الدولي أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي.



وكان نادي نيوم أعلن تعاقده مع حجازي بشكل رسمي اليوم الأحد، لينهي رحلته مع اتحاد جدة التي بدأت في 2020 عندما أنضم إليهم على سبيل الإعارة من ويست بروميتش قبل أن يتم شراءه نهائيا، ويصبح أحد قادة العميد.

قال العوهلي في تصريحات صحفية أنه جلسة التفاوض مع حجازي لم تستغرق دقائق، حيث أن اللاعب الدولي المصري كان سهل جدًا في التعامل.

وتابع: هو لم يكن له أي مطالب، تحدثنا حول أهمية المشروع وأنه جزء كبير من هذا المشروع، وأتمنى له التوفيق معنا في الموسم الجديد.

أنضم حجازي إلى صفوف نيوم الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما بات خارج حسابات نادي اتحاد جدة في الموسم الجديد.

أشار نادي نيوم عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي "أكس"، أن حجازي بات لاعبا في نادي نيوم الرياضي.

ويسعى نادي نيوم للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم بعد المقبل، ويقيم الفريق الكروي معسكرا في تركيا من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

