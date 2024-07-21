في 10 دقائق أوشايا يسجل للمقاولون ويتعادل للمصري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الأوغندي جوزيف أوشايا بتسجيل هدف التقدم للمقاولون العرب أمام المصري البورسعيدي في المباراة الجارية على ستاد برج العرب في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أوشايا هدف المقاولون الأول من علامة جزء، بعدما أكدت تقنية الفيديو وجود مخالفة على لاعب المصري أمادو با بعد إعاقته للنيجيري أفولو، لينجح الأوغندي في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 20.

لكن في الدقيقة 30 من كرة عرضية من لاعب المصري من ركلة حرة يضربها أوشايا بالخطأ في مرماه ليسجل هدفا ذاتيا لصالح المصري لتصبح النتيجة 1-1.



تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة المقاولون العرب:



في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: أمادو با، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فصيل، محمد الشامي.

في خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.



فيما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

في الدفاع: أمير عابد، جوزيف أوشايا، فاروقا، أحمد علاء

في الوسط: محمد مجلي، أفولوا، محمد عنتر

في الهجوم: محمد سالم، عمر سافيولا، جواكيم أوجيرا

