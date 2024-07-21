مواجهات قوية لـ اَرسنال في أمريكا.. ليفربول واليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال للسفر للولايات المتحدة الأمريكية من أجل بداية المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2024/2025.

ومن المقرر أن يواجه اَرسنال أندية كبيرة خلال هذا المعسكر التحضيري، حيث سيلعب أمام بورنموث ومانشستر يونايتد وليفربول.

ومن المقرر أن يلعب اَرسنا أمام بورنموث فجر الخميس المقبل، بينما سيواجه مانشستر يونايتد فجر الأحد الموافق الثامن والعشرون من يوليو الجاري، بينما سيخوض مواجهة قوية أيضًا أمام ليفربول الخميس المقبل الأول من أغسطس.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، قد أعلن عن قائمة اللاعبين في معسكر أمريكا، والتي تكونت من 26 لاعبًا.

ولم يتواجد الثلاثي جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز في معسكر آرسنال في أمريكا، حيث سينضمون للفريق في المعسكر بدءًا من 25 يوليو، بعد حصولهم على عطلة لمشاركتهم رفقة منتخبات بلادهم مؤخرًا.