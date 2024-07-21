بايرن ميونخ يفتح الباب أمام دي ليخت

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن المدافع دي ليخت يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.

وأكد أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، بأن هناك مدافع من الفريق سيرحل خلال الموسم الحالي، وذلك خلال تصريحات بالمركز الإعلامي للنادي الألماني، حيث قال: "من المحتمل رحيل مدافع عن الفريق".

وأضاف: "بالتأكيد، دي ليخت هولندي، المدرب في مانشستر يونايتد نفس الجنسية، لن نواجه أي مشكلة إذا استمر مع بايرن ميونخ ولكن أنا شخصيًا لن أبيع أوباميكانو".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن التعاقد مع المدرب كومباني ليكون مدربًا للفريق خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل، بسبب سوء النتائج خلال الموسم الماضي.