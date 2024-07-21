اخبار الرياضه

أرتيتا يعلن قائمة اَرسنال لمعسكر أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، عن قائمة الجانرز المشاركة في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وتضم قائمة الجانرز 26 لاعبًا للمعسكر التحضيري، حيث سيواجه بورنموث فجر الخميس المقبل، من أجل التحضير بقوة للموسم المقبل 2024/2025.

قائمة اَرسنال لمعسكر أمريكا

حراسة المرمى: كارل هاين، تومي سيتفورد، لوكاس نيجارد، أليكسي روخاس.

الدفاع: بن وايت، أولكسندر زينشينكو، جوريان تيمبر، جوش نيكولز، جاكوب كيويور، آيدن هيفين، عمر الرقيق.

خط الوسط: توماس بارتي، جورجينيو، ميشال روسياك، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد، إميل سميث روي، فابيو فييرا، إيثان نوانيري، صلاح الدين أولاد مهند، جيمي جاور.

الهجوم: لياندرو تروسارد، ريس نيلسون، تشارلز ساجو جونيور، جابرييل جيسوس، إيدي نكيتياه.

ومن المقرر انضمام كل من؛ جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز إلى معسكر آرسنال في أمريكا بدءًا من 25 يوليو، لكونهم في عطلة لمشاركتهم رفقة منتخبات بلادهم مؤخرًا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا