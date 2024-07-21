أرتيتا يعلن قائمة اَرسنال لمعسكر أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، عن قائمة الجانرز المشاركة في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وتضم قائمة الجانرز 26 لاعبًا للمعسكر التحضيري، حيث سيواجه بورنموث فجر الخميس المقبل، من أجل التحضير بقوة للموسم المقبل 2024/2025.

قائمة اَرسنال لمعسكر أمريكا

حراسة المرمى: كارل هاين، تومي سيتفورد، لوكاس نيجارد، أليكسي روخاس.

الدفاع: بن وايت، أولكسندر زينشينكو، جوريان تيمبر، جوش نيكولز، جاكوب كيويور، آيدن هيفين، عمر الرقيق.

خط الوسط: توماس بارتي، جورجينيو، ميشال روسياك، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد، إميل سميث روي، فابيو فييرا، إيثان نوانيري، صلاح الدين أولاد مهند، جيمي جاور.

الهجوم: لياندرو تروسارد، ريس نيلسون، تشارلز ساجو جونيور، جابرييل جيسوس، إيدي نكيتياه.

ومن المقرر انضمام كل من؛ جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز إلى معسكر آرسنال في أمريكا بدءًا من 25 يوليو، لكونهم في عطلة لمشاركتهم رفقة منتخبات بلادهم مؤخرًا.