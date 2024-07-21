اتحاد الكانوى والكياك يعلن إيقاف نشاط نادي الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - بعد واقعة غرق محمد عمرو ووفاته

الأحد 21/يوليو/2024 - 06:35 م 7/21/2024 6:35:53 PM

أصدر اتحاد الكانوى والكياك بيانا رسميا اليوم الأحد بعد واقعة غرق اللاعب محمد عمرو لاعب نادي الكهرباء، الذي توفي إثر ذلك.



جاء بيان اتحاد الكانوي والكياك كالتالي:



بشأن الإجراءات المتخذة فى ضوء واقعة غرق اللاعب/ محمد عمرو ، وفى ضوء التوجيه الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن مراجعة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالأمن والسلامة والمتضمنة بالأكواد الصحية الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بواقعة غرق اللاعب محمد عمرو خلال تدريباته بالأمس، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكانوى والكياك اتخاذ الإجراءات التالية لحين انتهاء كافة التحقيقات الخاصة بضوابط الأمن والسلامة:

أولا: إيقاف العمل بالمرسي النهري المستخدم من قبل نادى الكهرباء.

ثانياً: إيقاف نشاط الكانوى والكياك بنادى الكهرباء

ثالثاً: : إيقاف المدرب ومساعده عن العمل

رابعاً: : تشكيل لجنة فنية للتفتيش على التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية على أن تبدأ عملها من اليوم. وسيتم الإعلان تباعاً بأية مستجدات تتعلق بالواقعة.

