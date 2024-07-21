أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة عن قائمة الفريق السكندري لمباراته أمام مودرن سبورت المقرر لها غدا الإثنين في الساعة التاسعة مساءً على ستاد السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.





وشهد القائمة غياب محمد المغربي، جونيور أجاي، فادي فريد، بركات حجاج، محمود وحيد ، أحمد حكم، أحمد خالد، محمد عصام، لحسن دهدوه.



جاءت قائمة سموحة أمام مودرن سبورت على النحو التالي:

في حراس المرمى: الهاني سليمان. حسين تيمور. محمد أشرف.

في خط الدفاع: جاستين آرثر، طارق علاء، حمدي علاء، مصطفى ميدو. عبدالرحمن عامر . سعيد هلال.

في خط الوسط: محمد كناريا، محمد مكرونة، عبداللطيف قسو، دكوا دودو، أبو بكر ليادي، عمرو قلاوة. إسلام جابر، الحبيب أحمد، عبدالله يستنجي، أحمد أمين.

في خط الهجوم : مصطفى البدري، حسام حسن، محمود جمعة.

ويأتي فريق سموحة في المركز السادس ويملك في رصيده 45 نقطة من 29 لقاء انتصر في 12 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في ثمان مباريات.

