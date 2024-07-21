برعاية وزراتي الرياضة والبيئة: محمد أيمن يتخطى مسافة ٢٥ كم في فعالية "بالسباحة نحيا" بدهب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مدينة دهب فوز السباح محمد أيمن في السباحة لمسافة تتخطى ٢٥ كم من خلال فعالية SwiMaster تحت شعار "بالسباحة نحيا"، المقامة تحت رعاية كل من وزارتيْ الشباب والرياضة والبيئة واللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد الخماسي الحديث، وذلك لزيادة الوعي بحماية البيئة وتأثير التغيرات المناخية وأهمية حماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية من خلال الرياضة واستخدامها كأداة للتغير.

وقد كان في استقبال أيمن كل من أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إلى جانب ممثلي إدارات الشباب والرياضة بذهب وشرم الشيخ، وفريق عمل SwiMaster ومجموعة من فرق عمل المؤسسات الراعية للحدث وأطفال وشباب سيناء.

بدأت الفعالية بمدينة دهب، ليسجل السباح محمد أيمن واحدة من أطول مسافات السباحة في البحر الأحمرٍ، والتي تخطت 25 كم، حيث تألق السبّاح محمد أيمن، وعبر بنجاح خط النهاية وهو عبارة عن بوابة مصنّعة من البلاستيك لتشجيع مبدأ إعادة التدوير لإنشاء مشروعات فنية فريدة.

عبرت لبنى عمرو، مدربة الفريق، عن سعادتها البالغة وفخرها بنجاح السباح محمد أيمن، والنجاح في وصول رسالة الفعالية لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية واستخدامها لتحسين أسلوب الحياة وأهمية وضرورة مشاركة الشباب في مثل هذه الفعاليات وتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون وممارسة رياضة السباحة.

وأكدت لبنى عمرو على شكرها البالغ للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث وجميع الجهات الأمنية والمعنية على رعاية الحدث والإيمان به وتسهيل كافة الإجراءات، وشكرت كل الداعمين قبل وأثناء وبعد الفعالية.

ومن جانبه أكد السباح محمد أيمن على سعادته بتحقيق هذا الرقم القياسي، معرباً عن امتنانه لـ SwiMaster وفريق المدربين بها وعلى رأسهم لبنى عمرو على ما قدموه من المجهودات وكافة أنواع الدعم له حتى يتسنى له تحقيق هذا النجاح الذي يفخر به كل مصري.

وصرح صلاح الدين علوي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لأحد الشركات الراعية للسباق: "لقد آمنا جميعاً منذ الوهلة الأولى بهذه الفعالية لما لها من أهداف حقيقية لتحقيق الاستدامة والمساهمة في حماية البيئة والتأكيد على أهمية السباحة كأداة حقيقية لنشر الوعي بالرياضة والسياحة والصحة النفسية وحث الجميع على البحث عن شغفهم حتى يجدوه، لذا جاءت رعايتنا لهذ الحدث الهام من منطلق فخرنا بمصرنا الحبيبة وبالرياضيين المصريين الذين يحققون إنجازات يحتذى بها في كل المجالات، كما فعل السباح محمد أيمن اليوم، بعد أن تجاوز مسافة السباحة المقررة في البحر الأحمر بمدينة دهب السياحية".

وقامت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الخماسي الحديث وSwiMaster بتكريم السباح المصري محمد أيمن على هذا الإنجاز الهام.

وقد تم اختيار مدينة دهب نظراً لأنها واحدة من المدن المفضلة لدى قلوب المصريين، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة ووفرة الشعاب المرجانية والحياة البحرية المختلفة، حيث يعتبر هذا الموقع المثالي لتعزيز الرسالة البيئية للفعالية. وفي سبيل تحقيق الأمان للسباح، قامت SwiMaster باتخاذ كافة إجراءات السلامة بما في ذلك دعم طبي كامل بقيادة الدكتور محمد ماهر، واستخدام أجهزة صديقة للبيئة بها حساسات تستشعر أسماك القرش وتصدر موجات لإبعادها عني وعن المنطقة.

كما قامت مجموعة من المصريين والأجانب من أعلى المراكب والسفن بإطلاق صافرات وأغاني حماسية لتشجيع محمد أيمن خلال السباحة في البحر الأحمر ليحقق هذا الإنجاز.

والسباح محمد أيمن هو رياضي متميز انضم إلى SwiMaster في عام 2020 التي آمنت بقدراته وأعدت له برنامجًا خاصًا مكنه من استكشاف نقاط قوته، مما جعله يصدق بإمكانياته اللامحدودة، قادته الثقة بمسيرته إلى تحقيق إنجازات عديدة ليس فقط في السباحة والترياثلون، ولكن أيضًا في حياته الشخصية والمهنية، كما نجح في الحصول على المرتبة الخامسة والعاشرة في سباق Ironman 70.3، والمرتبة 15 في سباق Bosphorus Cross-Continental Swimming Race لعام 2023 من بين 2600 سباح من دول مختلفة، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في سباق Oceanmanلمسافة 10 كيلومترات.