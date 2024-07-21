"سبت عائد مادي أكبر بكتير عشانهم".. رسالة غامضة لعمار حمدي عن تعرضه لـ "الظلم والقهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر عمار حمدي، لاعب المقاولون رسالة غامضة عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story.

وكتب حمدي خلال الرسالة التي نشرها اليوم الأحد:"أصعب حاجة، لما الدنيا تفرض عليك حاجة وإنت مش حاببها، والأصعب لما تكون وسط ناس بيحاولوا يكسروا طموحك وإنت بتعافر عشان تنجح وتحقق اللي إنت عايزه".

وتابع صاحب الـ 25 عاماً:"إحساس صعب جدًا لما تحس بالظلم والقهر من ناس إنت سبت ناس أحسن منهم وعائد مادي أكبر بكتير عشان تروحلهم وفي الأخر ميقدروش ده لأ وكمان عايزين يقعدوك ويكسروا طموحك وهما عارفين قيمتك كويس أوي بس مفيش في إيدك حاجة تعملها".

وأتم اللاعب رسالته بقوله:"الحمدالله اللي بيريح الواحد إن ربنا شايف كل ده واللي بتعمله النهاردة هيتردلك بكرة.. شكوتي لربنا سبحانه وتعالى مش لحد من البشر وماليش كلمة غير حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان المقاولون العرب قد تعاقد مع عمار حمدي خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من الأهلي.

يذكر أن اللاعب قد خاض بقميص المقاولون العرب في الموسم الماضي بـ 16 مباراة؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر خلال 1288 دقيقة لعب.

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