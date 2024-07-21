السفارة المصرية في باريس تستقبل الوفد الأول لبعثة مصر المشاركة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

استقبل وفدا من السفارة المصرية في باريس، الفوج الأول من بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان في استقبال الفوج الأول من بعثة مصر، الدكتور هشام عزت، مستشار السفارة المصرية في باريس، ومحمد أمين، مسؤول المراسم والعلاقات العامة بالسفارة.

ويضم الفوج الأول، منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع، بجانب التجديف والقوس والسهم.

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