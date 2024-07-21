تقارير: نجم اتحاد جدة ضمن اهتمام برشلونة لتدعيم صفوف الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، عن وجود اهتمام من جانب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد، مع نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإِسبانية، أن برشلونة يفكر في استعارة نجولو كانتي من فريق اتحاد جدة، لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن من الصعب قبول اتحاد جدة إعارة كانتي إلى برشلونة، في ظل امتلاكه عروضاً لبيع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك اهتمام من جانب نادي وست هام الإنجليزي أيضاً بالتعاقد مع نجم الوسط الفرنسي، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع نادي اتحاد جدة حتى الآن.

ويذكر أن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أن فريق اتحاد جدة يرغب في الحصول على 25 مليون دولار، لبيع نجولو كانتي إلى فريق وستهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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