مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل العرض السعودي لضم نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً سعودياً للرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانضمام إلى نادي الرياض السعودي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إدارة النادي الأهلي تلقت اتصالات ودية، للاستفسار عن موقف النادي الأهلي من الإستغناء عن كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "على الرغم من وجود استفسارات من فريق الرياض السعودي، إلا أنه لم يصل عرض رسمي إلى النادي الأهلي حتى الأن".

واختتم المصدر تصريحاته: "إدارة الأهلي لا تمانع بيع محمود كهربا، ولكن بشروط، أولها وصل عرض رسمي من نادي الرياض، يتضمن كل التفاصيل لمناقشته".

وشارك محمود عبد المنعم كهربا رفقة النمادي الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق في 127 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 44 هدف وتقديم 21 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضاً:

"سأظل وعائلتي مشجعون".. أحمد حجازي يودع اتحاد جدة بعد الانضمام لنيوم