"صنع وسجل".. أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق بيراميدز غداً، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة الأهلي وبيراميدز عودة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز للمشاركة في المباريات، بعد غيابه لمدة شهرين عن الملاعب، بعد تعرضه للإيقاف، بسبب اتهامه بتناول المنشطات، قبل أن تعلن المنظمة المصرية رفع الإيقاف عن اللاعب بعد ثبوت سلبية العينة الثانية، التي تم سحبها من رمضان صبحي.

ويقترب رمضان صبحي بشكل كبير، من المشاركة في مباراة الأهلي غداً، لتكون المباراة الأولى له بعد انتهاء أزمة إيقافه، الذي أبعدته عن الملاعب شهرين، حيث كانت أخر مباراة خاضها رمضان صبحي رفقة فريق بيراميدز، هي مباراة الإٍسماعيلي، يوم 19 مايو الماضي، وانتهت بنتيجة هدفين دون مقابل لصالح بيراميدز، وتمكن رمضان في هذا اللقاء من إحراز هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء.

وستكون مباراة الغد هي المباراة رقم 9، الذي يشارك فيها رمضان صبحي رفقة فريق بيراميدز أمام الأهلي، منذ انتقاله إلى الفريق في سبتمبر 2020 قادماً من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وخاض رمضان صبحي 8 مباريات أمام الأهلي من قبل، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وتمكن فريق بيراميدز في وجود رمضان صبحي خلال الـ 8 مباريات، من تحقيق الفوز في لقاء، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الهزيمة في 5 مباريات.

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