شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: علاقة لاعبي القطبين ممتازة وبعيدون عن تعصب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، لاعب النادي الأهلي السابق، أن علاقة لاعبي القطبين أبدية وممتازة، بعيدًا عن تعصب السوشيال ميديا وحالة الجدل الدائرة حاليًا.

وقال زيزو، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الا الكرة" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "علاقتنا ببعض أخوية وأبدية وليس كلاعبي الأهلي فقط، وكلنا نحب بعض جدًا سواء أهلاوية أو زملكاوية، ولازم كلنا نحترم بعض".

وأضاف نجم الأهلي السابق، "الجيل بتاعنا مش جيل الأهلي بس الجيل كله علاقته ببعض ممتازة، حتى الآن علاقتنا ببعض ممتازة سواء الأهلي أو الزمالك، وكذلك لاعبي الترسانة والإسماعيلي، وأتمنى أن تعود هذه الروح للملاعب من جديد".