شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب ألعاب القوى فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة منتخب ألعاب القوى للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، وتشارك البعثة بقائمة تضم 6 لاعبين.

القائمة تضم كلاً من مصطفى الجمل، إيهاب عبدالرحمن، مصطفى عمرو، محمد مجدى، مصطفى عبدالخالق، بالاضافة إلى إسراء عويس.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.